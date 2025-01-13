В Новосибирске произошло тройное ДТП с «Мерседосом» без номеров

Сегодня, 13 января, на перекрёстке улиц Писарева и Красного проспекта в Новосибирске произошло крупное ДТП. Столкнулись три автомобиля: Mercedes, Renault и Opel. От удара части машин разлетелись на десятки метров.

«Mercedes влетел в столб», — сообщили Сиб.фм очевидцы.

По фотографии, отправленной в редакцию, видно, что Mercedes без номеров. После столкновения автомобиль вылетел на тротуар и врезался в столб. В результате удара опора накренилась, и, как сообщили очевидцы, задела женщину-пешехода.

Сиб.фм запросил комментарий в пресс-службе гоодской Госавтоинспекции.