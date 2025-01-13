В Новосибирске задержан подозреваемый в краже ювелирных изделий и телефона

23 декабря 2024 года в Октябрьский отдел полиции Новосибирска обратилась местная жительница с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам потерпевшей, из ее квартиры на улице Бориса Богаткова похитили ювелирные изделия, часы и сотовый телефон. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

На месте преступления сотрудники полиции обнаружили следы, которые могли быть оставлены злoумышленником. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Ленинского района.

Для установления личности подозреваемого использовалась система видеоанализа и биометрической идентификации. По данным следствия, мужчина проник в квартиру, воспользовавшись оставленными в замочной скважине ключами. После совершения кражи он продал похищенное имущество, а вырученные средства потратил на личные нужды.

Подозреваемый задержан и помещен под стражу. Расследование продолжается.