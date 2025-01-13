Южное направление электричек стало лидером по количеству пассажиров в Новосибирске

В Новосибирске южное направление электричек стало лидером по количеству пассажиров.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги, в прошлом году южное направление электричек стало лидером по количеству пассажиров в Новосибирской области.

Так, например, маршрут от Новосибирска до Черепаново обслужил 5,5 миллиона человек. Наиболее популярным маршрутом стал путь от станции Речной вокзал до платформы Бердск, на втором месте оказался маршрут от Новосибирска до Татарска.

Напомним, что в аэропорт Толмачёво Новосибирска задерживается прилет восьми рейсов