За поджог СУ-24 несовершеннолетних диверсантов отправили в колонию в Новосибирске

В Новосибирске юных диверсантов отправили в колонию.

В Новосибирске суд приговорил четырех местных жителей к длительным срокам лишения свободы за участие в диверсиях на объектах инфраструктуры. Молодые люди, получившие задание от украинских террористов через мессенджер, подожгли релейный шкаф на железной дороге, базовую станцию сотового оператора и неэксплуатируемый Су-24. За выполнение этих действий им обещали по 250 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ НСО.

Несмотря на то, что сам самолет получил незначительные повреждения, а видео с его "поджогом" оказалось фальшивым, диверсанты не получили обещанное вознаграждение.

В результате 13 января 2025 года Новосибирский областной суд признал подсудимых виновными. Савелию Ряполову и Павлу Соловьеву назначено наказание в виде 7 и 7,5 лет лишения свободы, Виктору Скоробогатову — 5 лет, Кириллу Веселову — 6,5 лет, из которых 3,5 года он проведет в тюрьме. Двое из обвиняемых были несовершеннолетними на момент совершения преступления.

Напомним, что студенту из Новосибирска грозит 20 лет лишения свободы по обвинению в диверсиях