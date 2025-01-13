За трое суток в Новосибирске пресекли 31 кражу

За минувшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности Гвардия пресечены 31 попытка хищения, 39 нарушений общественного порядка, два случая повреждения имущества и нарушение правил пожарной безопасности.

Так, 10 января в павильоне сети быстрого питания на улице Гребенщикова находящиеся в нетрезвом состоянии мужчина и женщина мешали персоналу работать, нарушали общественный порядок. Когда в заведение прибыл экипаж ГБР, хулиганы набросились на гвардейцев с кулаками. С применением физической силы парочка была выведена. Почувствовав себя ущемлёнными в правах, хулиганы вызвали полицию. Подъехавшие полицейские взяли со всех участников конфликта объяснения и убыли, а нарушителей с места происшествия увёз сын хулиганившей женщины. Однако на этом инцидент исчерпан не был.

Спустя час примерно в двух кварталах от павильона машину гвардейцев подрезал двигавшийся в попутном направлении белый легковой автомобиль. Трое молодых людей, продемонстрировав предмет, похожий на пистолет, подбежали к остановившейся машине и, предъявив претензии по поводу инцидента в павильоне быстрого питания, совершили нападение на бойца, находившегося внутри. На место происшествия незамедлительно были направлены дополнительные экипажи, но их помощь не потребовалась – получив решительный отпор, нападавшие быстро скрылись. К счастью, во время отражения нападения специальные средства и оружие не применялись, медицинская помощь никому не потребовалась.

11 января стражи порядка по просьбе жительницы дома 18 по улице Челюскинцев разбудили и вывели из подъезда пьяного мужчину, отдыхавшего на лестничной площадке 9 этажа. А чуть позже выпроводили из бара на улице Ядринцевской компанию из двенадцати нетрезвых мужчин, которые очень агрессивно вели себя в отношении работников заведения.

12 января около 18 часов вечера камеры видеонаблюдения, установленные в супермаркете Ленинского района, зафиксировали вошедшего в магазин правонарушителя, который ещё в 2023 году повредил товар – раскрыл упаковку бургера, понюхал его и открытым положил обратно на прилавок. Спустя 2 года мужчине все же пришлось возместить причиненный повреждением товара ущерб в сумме 500 рублей, после чего его отпустили.

В этот же день был задержан ещё один нарушитель, совершивший противоправное деяние ранее. В первых числах января он похитил из магазина на улице Кирова три банки растворимого кофе, чем причинил магазину ущерб на 1 709 рублей. Когда гвардейцы передавали вора полиции, выяснилось, что жулик и не думал раскаиваться — уже в момент задержания он успел умыкнуть с прилавка жевательную резинку стоимостью 100 рублей.

А уже около полуночи 12 января в рабочем общежитии на улице Бродского сработала пожарная сигнализация. Причиной стало курение парового испарителя жильцом в одной из комнат общежития, расположенной на втором этаже здания.