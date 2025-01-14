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общество

Более 8 тысяч маломобильных пассажиров воспользовались ситуационной помощью на вокзалах в Новосибирской области в 2024 году

Фото: ОАО "РЖД"

В 2024 году более 8 тысяч маломобильных пассажиров получили ситуационную помощь на вокзалах в Новосибирской области. Это на 5,6% больше, чем в прошлом году.

Чаще всего сервисом пользуются на вокзалах станций Новосибирск-Главный, Новосибирск-Западный, Барабинск, Чулымская, Болотная, Мошково, Бердск, Искитим.

Железнодорожники оказывали помощь пассажирам с ограниченными возможностями здоровья при посадке и высадке из поезда, оформлении билетов, перемещении по территории вокзала.

Напомним, в ноябре 2024 года на вокзале Новосибирск-Главный открылся зал ожидания для маломобильных пассажиров, в котором установлены тактильные указатели, индукционные системы для слабослышащих. Часть помещения занимает санитарная комната с санузлом и душем, где можно провести процедуры без посторонней помощи.

Услуги для маломобильных пассажиров оказываются бесплатно. Чтобы получить специальную помощь на вокзале или зарезервировать специализированное место в поезде дальнего следования необходимо подать заявку в Центр содействия мобильности граждан ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00. Звонок бесплатный, телефонная линия работает круглосуточно без выходных.

#РЖД
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Александр Борисов
журналист

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