Детские выплаты-2025: кто и как помогает семьям с детьми

В нашей стране проработано и действует сразу несколько механизмов поддержки будущих родителей и семей с детьми. Подробнее о каждом из них читайте ниже.
Государство и бюджет – основные источники детских выплат в России. Ежегодно правительство расширяет список получателей и повышает суммы выплат.
1. Пособие по беременности и родам (для будущих родителей)
Минимальный размер в 2025 году подрос сразу на 1,4 раза, но окончательная сумма зависит от категории беременности:
- при одноплодной беременности — 794 355 рублей;
- при осложненных родах (156 дней отпуска) — 885 139 рублей;
- при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 1 100 750 рублей.
2. Единое пособие на детей (выплачивается и беременным женщинам)
В новом 2025 году поднимется в среднем от 8,8 тысячи до 17,7 тысячи рублей, для беременных женщин — от 9,6 тысячи до 19,3 тысячи рублей в месяц.
3. Единовременное пособие при рождении ребенка
Будет повышено до 26 400 рублей с 1 февраля 2025 года (для двойни выплата удваивается).
4. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет
С 1 января 2025 года минимальный размер – 9 227,24 рубля (считается от МРОТ), максимальный — 68 995,48 рублей.
5. Материнский капитал
С 1 февраля повысится до 676 тысяч рублей на первого ребёнка. На второго ребенка — 217 тысяч или 894 тысяч рублей, в случае если не получена выплата за первого.
6. Льготы многодетным семьям (трое и более детей)
- отпуск в любой момент,
- налоговые вычеты и возврат части НДФЛ,
- пониженный налог на имущество и землю,
- единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки,
- бесплатный земельный участок размером 10 соток.
Ранее портал «Сиб.фм» писал, как изменятся детские пособия в новом 2025 году.