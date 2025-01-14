Детские выплаты-2025: кто и как помогает семьям с детьми

В нашей стране проработано и действует сразу несколько механизмов поддержки будущих родителей и семей с детьми. Подробнее о каждом из них читайте ниже.

Государство и бюджет – основные источники детских выплат в России. Ежегодно правительство расширяет список получателей и повышает суммы выплат.

1. Пособие по беременности и родам (для будущих родителей)

Минимальный размер в 2025 году подрос сразу на 1,4 раза, но окончательная сумма зависит от категории беременности:

- при одноплодной беременности — 794 355 рублей;

- при осложненных родах (156 дней отпуска) — 885 139 рублей;

- при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 1 100 750 рублей.

2. Единое пособие на детей (выплачивается и беременным женщинам)

В новом 2025 году поднимется в среднем от 8,8 тысячи до 17,7 тысячи рублей, для беременных женщин — от 9,6 тысячи до 19,3 тысячи рублей в месяц.

3. Единовременное пособие при рождении ребенка

Будет повышено до 26 400 рублей с 1 февраля 2025 года (для двойни выплата удваивается).

4. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет

С 1 января 2025 года минимальный размер – 9 227,24 рубля (считается от МРОТ), максимальный — 68 995,48 рублей.

5. Материнский капитал

С 1 февраля повысится до 676 тысяч рублей на первого ребёнка. На второго ребенка — 217 тысяч или 894 тысяч рублей, в случае если не получена выплата за первого.

6. Льготы многодетным семьям (трое и более детей)

- отпуск в любой момент,

- налоговые вычеты и возврат части НДФЛ,

- пониженный налог на имущество и землю,

- единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки,

- бесплатный земельный участок размером 10 соток.

Ранее портал «Сиб.фм» писал, как изменятся детские пособия в новом 2025 году.