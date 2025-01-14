Финляндия прекратила сотрудничество с новосибирскими учеными в области моделирования арктических льдов

Финские ученые завершили совместную работу с Институтом вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН.

Об этом сообщила исполняющий обязанности директора института Михаил Марченко в пресс-центре ТАСС.

Ранее между российскими и финскими исследователями велись проекты по моделированию льдов Арктики, однако финская сторона решила отказаться от участия в них по политическим причинам.

По словам Михаила Марченко, специалисты института разработали высокоточную модель арктических течений, которая получила признание мирового научного сообщества. Эта модель активно использовалась для анализа распространения микропластика, попадающего в Северный Ледовитый океан через речные стоки.