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общество

Финляндия прекратила сотрудничество с новосибирскими учеными в области моделирования арктических льдов

Фото: istockphoto.com

Финские ученые завершили совместную работу с Институтом вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН.

Об этом сообщила исполняющий обязанности директора института Михаил Марченко в пресс-центре ТАСС.

Ранее между российскими и финскими исследователями велись проекты по моделированию льдов Арктики, однако финская сторона решила отказаться от участия в них по политическим причинам.

По словам Михаила Марченко, специалисты института разработали высокоточную модель арктических течений, которая получила признание мирового научного сообщества. Эта модель активно использовалась для анализа распространения микропластика, попадающего в Северный Ледовитый океан через речные стоки.

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Игорь Кириченко
Журналист

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