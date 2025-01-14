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общество

Минздрав Новосибирской области взыскал с группы ГК «ВИС» 86 млн руб

Фото: Сиб.фм

86 миллионов рублей взыскал с ГК «ВИС» областной Минздрав.

За срыв сроков строительства поликлиники №2 группа «ВИС» выплатит Министерству здравоохранения Новосибирской области 86 миллионов рублей.

Известно, что она должна была быть введена в эксплуатацию во втором квартале 2023 года, однако открылась только в сентябре 2024 года.

В ответ на исковые требования Минздрава, компания попыталась доказать, что задержка была вызвана обстоятельствами, не зависящими от нее, но суд не принял доводы ответчика и удовлетворил иск полностью.

Напомним, что поликлиника Новосибирской области получила разрешение на ввод в эксплуатацию

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Валерия Митрохина
Журналист

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