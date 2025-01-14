Народные приметы 14 января: что можно и нельзя делать в этот день

14 января православные верующие отмечают Обрезание Господне и день памяти святителя Василия Великого.

Праздник установлен в честь обрезания Иисуса Христа на восьмой день после Рождества, когда ему было дано имя. Также в этот день Церковь почитает 14 угодников Божиих.

Кроме того, 14 января в народе отмечают Васильев день, или свиной праздник, когда святого Василия Великого считали покровителем свиней. В этот день продолжались Рождественские святки. На праздничный стол подавали поросят, после чего молились.

Согласно народным приметам, в этот день нужно было умываться водой из ручья или колодца для здоровья, а также избегать лени и долгого сна, чтобы весь год не провести в бездействии.