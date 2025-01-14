Новосибирск попал в рейтинг самых «балетных» городов России

Интерес к занятиям классической хореографией растёт среди россиян ежегодно. Чаще всего балет для взрослых в качестве здорового хобби выбирают педагоги и работники сферы услуг.

Результатами любопытного статистического опроса поделилась с нашими коллегами из издания «Газета.Ru» компания LEVITA. Как выяснилось, во время занятий балетом взрослые россиянки, по их признанию, получают красивую осанку, здоровье, красоту и женственность.

«Наибольшее число любительниц классической хореографии проживает в Москве, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Самый большой спрос на занятия взрослым балетом зафиксировано в Санкт-Петербурге. При это столица Западной Сибири — город Новосибирск попал в список самых «балетных» городов страны. Здесь наблюдается наибольшее число посещенных занятий по направлению балет в пересчете на одну студию растяжки и танцев», гласит сводный итог исследования.

Но самое любопытное, что с наибольшим удовольствием и частотой !16 % опрошенных) посещают такие занятия в свободное время педагоги и работники сферы обслуживания. Чуть реже выбирают балет в качестве разгрузки и хобби банковские работники, финансисты и бухгалтера (около 10 %).

По единодушным отзывам взрослых россиянок, классический балет положительно влияет на здоровье и помогает раскрытию женственности.

А мы ранее писали об обсуждении в сети нежного танца Софы и Давы из Новосибирска.