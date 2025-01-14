Новосибирские ученые разработали методику выявления предвестников землетрясений

Ученые Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН совместно с Научной станцией РАН в Бишкеке (Киргизия) представили новую методику вычисления предвестников землетрясений.

Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора института Михаил Марченко. По его словам, на методику и вычислительную платформу поданы заявки на два патента. Прототип платформы уже создан, и ученые планируют внедрять технологию в Бишкеке и других регионах.

Методика разработана на основе данных, полученных на Бишкекском геодинамическом полигоне, где проводится мониторинг сейсмической и геоэлектрической активности. Полигон работает с 1978 года. Для анализа используется электрический ток, пропускаемый через земную кору, данные о его прохождении собираются мониторинговыми станциями, расположенными в удалении до сотен километров.

Как отметил Марченко, методика предполагает сценарное моделирование, а ее применение требует дальнейшей проверки. На основе анализа электрической активности земной коры ученые предполагают возможность прогнозирования землетрясений за несколько недель до их наступления.

Также сообщается о создании базы данных по сейсмическим событиям Байкальской рифтовой зоны в сотрудничестве с иркутским Институтом земной коры СО РАН.