«Линии Суровикина» обеспечили успех Вооруженным силам Российской Федерации в отражении контратаки ВСУ.

Полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Андрей Пинчук, заявил, что отражение украинского контрнаступления стало одной из ключевых операций российских войск в прошлом году.

По его словам, тактика «линий Суровикина» сыграла важную роль в обеспечении успеха российской армии, включая противодействие наступлению ВСУ в Курской области.

Министр подчеркнул, что отражение контрнаступления требует более сложной организации, чем наступление, и отметил, что операция на Курском направлении является значимой частью общего контрнаступления.

Напомним, что Военкор Сладков заявил о возведении в зоне СВО «линии Суровикина» со стальными канатами