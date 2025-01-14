Около 120 тысяч новосибирцев посетили праздничные мероприятия в Новый год – сообщил мэр Максим Кудрявцев

День рождения Снежной бабы, Фестиваль снежных скульптур, «Самый добрый концерт», праздник, посвященный Всероссийскому дню фигурного катания, праздничные приёмы мэра – в Новосибирске организовано более 420 новогодних мероприятий, которые посетили 117 тысяч человек. Итоги празднования Нового года подвел на оперативном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Благодарю всех, кто участвовал в подготовке и проведении новогодних мероприятий. Праздник был проведен на высоком организационном уровне. Множество разнообразных событий и красиво украшенный город создали в Новосибирске праздничную атмосферу», – отметил мэр Кудрявцев.

Об итогах работы по организации праздничных мероприятий в период новогодних каникул доложила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова.

Главным символом празднования 2025 года стала Снежная баба – в 2023 году в Госреестре был официально зарегистрирован товарный знак и слоган «Новосибирск – Родина снежных баб». В преддверии новогоднего праздника в Концертном комплексе им. В. Маяковского открыли Резиденцию Снежной бабы, которая работала все выходные в декабре и начале января. Для гостей были организованы интерактивные программы, приемные дни Снежной бабы, а также показы новогоднего мюзикла. Закрытие новогоднего сезона и Резиденции состоялось 12 января. Всего мероприятия в Резиденции посетило около 30 тысяч новосибирцев.

4 января в парке «Арена», который стал основной праздничной площадкой в этом году, новосибирцы отметили день рождения Снежной бабы. В этот же день в парке состоялся Фестиваль Снежных баб. Задуманный как семейное мероприятие, он быстро сумел завоевать сердца новосибирцев. В этом году участники фестиваля слепили более 500 снежных фигур.

Продолжением праздника 4 января в парке «Арена» стало открытие юбилейного, 25-го Сибирского конкурса-фестиваля снежной скульптуры на приз мэра города Новосибирска. В этом году темой фестиваля стали «Реки России». В конкурсе приняли участие 12 команд (28 скульпторов) из Новосибирска, Омска, Кызыла, Якутска, Санкт-Петербурга, Москвы, Томска и Луганска. Новосибирскую область представляла команда из Купино.

Около 10 тысяч новосибирцев и гостей сибирской столицы в новогоднюю ночь побывали в Театральном сквере. Красочно украшенные новогодние пространства в Театральном и Первомайском скверах, а также на пешеходной улице Ленина будут работать до 31 января.

С 2 по 6 января по Новосибирску курсировал «Первый новогодний маршрут». Туристический проект включает не только экскурсии по праздничному городу, но и квесты, мастер-классы и интерактивные программы. Всего в Первом новогоднем маршруте приняли участие более 200 человек. Кроме того, специальный рейс был организован для семей мобилизованных, военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

«С особым вниманием в эти праздничные дни мы должны отнестись к людям, которые с оружием в руках защищают наше Отечество. Наши воины, находящиеся на передовой, могут быть уверены, что их близкие окружены заботой, о них есть кому позаботиться», – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

27 декабря глава города провел новогодние приемы для семей мобилизованных граждан, военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, а 7 января принял участие в «Самом добром концерте», посвященном празднованию Рождества Христова. В числе приглашенных гостей были и семьи участников СВО.

Не забыли в Новосибирске и об активном досуге: в новогодние каникулы 55 тысяч человек воспользовались возможностью покататься на коньках – в городе было залито 52 ледовых площадки, на 15 из них работают пункты проката спортивного инвентаря. А 8 января на ледовой арене «Фламинго» МАУ «НЦВСМ» впервые в России состоялся физкультурный праздник, посвященный Всероссийскому дню фигурного катания.

Большой популярностью у жителей и гостей Новосибирска пользуются лыжные трассы, проложенные в парках, скверах и на стадионах. За новогодние каникулы на лыжню вышли более 70 тысяч человек.