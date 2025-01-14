Почти 44 тысячи человек посетили музеи железной дороги в Новосибирской области в 2024 году

В 2024 году выставочные центры Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области посетили около 44 тысяч человек.

В частности, подразделение по сохранению исторического наследия на Шамшурина, 39, где можно увидеть архивные документы, инструменты железнодорожников, фотоматериалы, – 13 тысяч человек.

Музей истории Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске создан в 1967 году. За период существования здесь собрано более 40 тыс. экспонатов, многие из них уникальные. Экспозиция отражает разные этапы жизни магистрали: строительство Транссиба и развитие дороги до начала 30-х годов прошлого века, военное время, работу дороги в послевоенные годы и в конце XX – начале XXI веков, историю развития отраслевых хозяйств.