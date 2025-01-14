Министерство обороны Российской Федерации представило актуальную информацию о действиях российских войск в рамках специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Липцы и Волчанск. Уничтожены до 35 военнослужащих, боевые машины и артиллерийские орудия, включая американскую САУ «Paladin».

Группировка «Запад» провела успешные действия на передовой, улучшив позиции и уничтожив до 515 военнослужащих, технику и склад боеприпасов в Харьковской области и ДНР.

Подразделения группировки «Юг» заняли новые позиции, ликвидировав до 285 военнослужащих и военную технику в районах Краматорска, Часова Яра и других населённых пунктов ДНР.

В результате действий группировки «Центр» освобожден населённый пункт Песчаное. Противник потерял более 615 военнослужащих, технику, включая бронетранспортеры, и артиллерийские установки.

Группировка «Восток» продолжила продвижение, уничтожив до 210 военнослужащих, технику и артиллерийские установки в ДНР.

Группировка «Днепр» ликвидировала до 80 военнослужащих и технику в районах Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, оперативная авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре и скоплениям противника в 157 районах. Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы «Hammer», шесть ракет HIMARS и 83 беспилотника.