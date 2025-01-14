Повышение социальных пенсий с 1 апреля 2025 – кому и насколько

Социальный фонд России отчитался о плановой индексации социальных пенсий весной нового 2025 года. На эти цели государством уже выделены бюджетные средства.

Напомним, получателями социальной пенсии в России является лишь нетрудоспособные граждане с постоянной пропиской в стране. В отличие от страховой пенсии (по возрасту и стажу) источником средств для социальной является исключительно госбюджет.

При этом назначается соцпенсия на пять лет позже, чем страховая. В список получателей социальной (государственной) пенсии включены:

· нетрудоспособные граждане РФ: I, II и III групп (в том числе если человек — инвалид с детства, а также дети-инвалиды);

· граждане РФ, утратившие одного или обоих кормильцев: дети и студенты очной формы обучения, а также дети-сироты.

Специалисты СФР напоминают, что получать две пенсии (и социальную, и страховую) одновременно нельзя, но индексация к уровню инфляции коснётся и той, и другой выплаты.

Такое ежегодное увеличение социальных пособий проходит традиционно с 1 апреля и запускается в автоматическом режиме. По прогнозам экспертов, в текущем 2025 году соцпенсии вырастут на 9,6-9,8 процента – таков предварительный расчёт инфляции в РФ за истекший 2024 год.

Напомним, ране мы писали об индексации государственных пенсий с апреля 2025 года.