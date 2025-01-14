Российский банк в Сибири по итогам 2024 года нарастил выдачу автокредитов более чем вдвое

ВТБ в Сибирском федеральном округе по итогам 2024 года предоставил своим клиентам свыше 30 тысяч автокредитов. Общий объем сделок достиг 36,5 млрд рублей, что более чем вдвое выше результата предыдущего года и в 9,6 раз выше показателей 2022 года.

Регионами-лидерами автокредитования в Сибири стали: Красноярский край (8,3 млрд руб выдач), Новосибирская (7,3 млрд рублей) и Иркутская (свыше 6 млрд рублей) области.

По данным экспертов банка, в целом по рынку в ушедшем году выдачи автокредитов приблизились к 2,3 трлн рублей, в 1,5 раза «обогнав» значение 2023 года.

В 2024 году авто стало единственным сегментом рынка розничного кредитования, показавшим прирост. Высокий результат во многом обеспечила повышенная активность россиян, которые продолжали реализовать отложенный с 2022 года спрос. Не менее важный фактор — повышение утильсбора, подтолкнувшее многих клиентов купить машину до изменения тарифов.

«С четвертого квартала мощность кредитного двигателя стала серьезно падать. В качестве «ручника» выступили ставки на машины с пробегом, достигшие к концу года пика, и меры регулятора по сокращению закредитованности россиян. Например, в целом по рынку продажи октября-декабря оказались более чем на 40% ниже итогов предыдущих трех месяцев», — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов.

В целом банк по итогам 2024 года предоставил россиянам свыше 362 тысяч автокредитов. Общий объем сделок достиг 484 млрд рублей, что более чем вдвое выше результата предыдущего года. В целом по рынку в ушедшем году выдачи автокредитов приблизились к 2,3 трлн рублей, в 1,5 раза «обогнав» значение 2023 года.

В среднем, заемщики банка в 2024 году оформляли автокредиты на 1,3 млн рублей (+4% за год) сроком 6,1 года – на 3 месяца дольше, чем в 2023 году. Как и ранее, основным спросом пользовались машины с пробегом. Однако благодаря стимулирующим мерам на первичном рынке — таким как господдержка и субсидированные программы производителей — доля новых авто в выдачах осталась на достаточно высоком уровне – 30%. Подавляющее большинство машин, купленных клиентами на первичном рынке, были китайского или российского происхождения. В структуре выдач по итогам 2024 года на бренды из этих стран пришлось около 90%.