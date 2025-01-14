Шнурок спас жизнь бойцу СВО из Новосибирской области

Волонтеры Черепановского района отправили браслеты выживания участникам СВО.

Волонтеры Черепановского района продолжают изготовление браслетов выживания для участников специальной военной операции. Очередная партия изделий была отправлена вместе с гуманитарной помощью на Херсонское направление.

Браслет выживания — это аксессуар, сплетённый из прочного шнура, который может выдерживать нагрузку до 250 кг. В случае необходимости его можно распустить за полминуты, получив до шести метров троса.

Один из таких браслетов спас жизнь бойцу из Черепановского района. Военнослужащий рассказал, что во время выполнения задания у него разорвались шнурки, и он смог оперативно заменить их, распустив браслет. Это помогло продолжить выполнение задачи.

Браслеты выживания применяются не только для шнуровки обуви, но и в различных ситуациях: при эвакуации солдат, остановке кровотечения, установке палаток, просушивании вещей и других нуждах.

Волонтеры группы «Своих не бросаем» продолжают поддержку участников СВО, подчеркивая важность своей работы.