Стало известно, как необычно называли детей в Новосибирске в декабре-2024

В регионе дали необычные имена новорожденным детям.

Пресс-служба ЗАГСа Новосибирска назвала самые редкие и необычные имена, которые давали новорожденным в декабре 2024 года.

Так, среди мальчиков необычные имена стали: Елезар, Кирий, Ларион, Леонардо, Назар, Платон, Рафаэль, Саян, Цзиньшо, Фук Минь Дык.

А среди необычных женских имен оказались: Агафья, Аксинья, Александрина, Велина, Глафира, Зинаида, Лукерья, Радомира, Анжелика-Виктория, Злата-Слава.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области родили 205 школьниц