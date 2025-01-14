Суд конфисковал автомобиль наркоторговца в Новосибирске после его задержания с 30 кг мефедрона

В Новосибирске суд постановил конфисковать автомобиль мужчины, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Преступник был задержан в Кировском районе города весной 2023 года при попытке продать 30 кг мефедрона. Наркотики хранились в тайнике под полом его автомобиля Renault Megan, зарегистрированного на Украине.

Суд признал его виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд расценил транспортное средство как орудие преступления и передал его в пользу государства.

13 января 2024 года суд получил уведомление о том, что автомобиль был передан судебному приставу для дальнейшего исполнения приговора и конфискации.

Напомним, что этот Renault Megan следовал из Латвии в Новосибирск, где оперативники заменили настоящий мефедрон на муляж, чтобы задержать заказчика на момент передачи фальшивых наркотиков.