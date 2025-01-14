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общество

Тепло идет в Новосибирскую область

Фото: Сиб.фм

На регион надвигается тепло из-за аномальных температур в России.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра России, в Новосибирскую область придет аномальное потепление.

Также специалисты прогнозируют сильнейшие метели — усиление ветра ожидается до 20 метров в секунду.

А по данным сервиса “Яндекс.Погоды”, до конца января в регионе максимальная температура воздуха будет до -13 градусов.

Напомним, что в Новосибирске назвали места для крещенских купаний в 2025 году

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Валерия Митрохина
Журналист

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