Тепло идет в Новосибирскую область

На регион надвигается тепло из-за аномальных температур в России.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра России, в Новосибирскую область придет аномальное потепление.

Также специалисты прогнозируют сильнейшие метели — усиление ветра ожидается до 20 метров в секунду.

А по данным сервиса “Яндекс.Погоды”, до конца января в регионе максимальная температура воздуха будет до -13 градусов.

Напомним, что в Новосибирске назвали места для крещенских купаний в 2025 году