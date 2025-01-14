Транспортная прокуратура выявила нарушения на железнодорожных путях Новосибирска

Транспортная прокуратура Новосибирска выявила нарушения на железнодорожных путях и стрелочных переводах, не соответствующих нормативным требованиям.

В ходе проверки установлено, что 63 стрелочных перевода и 35 км путей необщего пользования, находившихся в ведении таких компаний, как ОАО «РЖД», ООО «Сервис-Эклон», ООО «ППЖТ», АО «СПЖТ» и ООО «ТЖК», эксплуатировались с нарушениями. Среди них — сужение и уширение колеи, а также сверхнормативные зазоры в стыках рельс и неисправности на стрелочных переводах, что могло угрожать безопасности движения.

В связи с этим прокуроры направили руководителям организаций предписания на устранение нарушений, а также инициировали дисциплинарные взыскания для 18 сотрудников.

По итогам проверки стрелочные переводы и пути были приведены в соответствие с нормативами, а виновные должностные лица подвергнуты штрафам. Сумма штрафных санкций не разглашается.