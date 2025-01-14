Учёные из Новосибирска обнаружили биомаркеры прогрессирующей увеальной меланомы

В Новосибирске учёные впервые выявили биомаркеры, связанные с прогрессирующими формами увеальной меланомы — злокачественной опухоли глаза.

Исследование проводилось на протяжении пяти лет в НИИ клинической и экспериментальной лимфологии.

Увеальная меланома развивается в радужке или сосудистой оболочке глаза и ежегодно диагностируется у 7 095 человек по всему миру. В рамках работы специалисты изучали молекулярные процессы, связанные с риском метастазирования, и обнаружили два белка — Rab7 и Rab11, уровень которых повышен в клетках опухоли.

Повышение экспрессии этих белков может свидетельствовать о неблагоприятном прогнозе для пациентов. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Microscopy Research and Technique.