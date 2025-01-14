Ученые из Новосибирска получили оборудование для доклинических исследований

В Новосибирском государственном университете появилось новое оборудование для доклинических исследований методов терапии онкологических и нейродегенеративных заболеваний.

Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения. Новое оборудование будет использоваться для исследований на животных моделях.

Ученые планируют применять приборы для синтеза химических соединений, включая препараты для лечения онкологических заболеваний.

Кроме того, оборудование позволит анализировать гистологические препараты, чтобы оценивать эффективность и безопасность терапевтических воздействий, а также физических методов лечения. Уникальность этих исследований подчеркнута их значимостью для ветеринарной сферы региона.