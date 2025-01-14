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общество

В небо над Новосибирском без разрешения на полет поднялся спортивный самолет

Фото: Сиб.фм

Спортивный самолет поднялся без разрешения на полет.

Как сообщает портал precedent со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вчера днем, 13 января 2025 года, в небо над Новосибирском без разрешения на полет поднялся легкомоторный самолет Evektor Harmony LSA.

Отмечается, что аэродром уже давно официально не эксплуатируется. В результате сейчас ведомство организовало надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Напомним, что в Новосибирской области назвали самый популярный маршрут электричек

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Валерия Митрохина
Журналист

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