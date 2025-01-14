В Новосибирске не хватает дорожных рабочих

Дорожных рабочих в городе по-прежнему не хватает.

Сегодня, 14 января 2025 года, на аппаратном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев обсудил кадровую ситуацию с руководителями Центрального округа и Калининского района.

Как сообщил Валерий Жарков, руководитель департамента дорожно-благоустроительного комплекса, сейчас готовность техники для уборки составляет 86%. Проблемы с укомплектованием штатов объясняются нехваткой кадров, способных обслуживать снегоуборочные машины.

Напомним, что в Новосибирске рекордно аномально морозный январь был 56 лет назад