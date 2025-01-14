В Новосибирске неизвестные предлагают пенсионерам элексир бессмертия

Неизвестные распространяют по почтовым ящикам объявление о продаже элексира долголетия.
В редакцию Сиб.фм обратилась внучка новосибирской пенсионерки и прислала кадры, по ее словам, странного объявления.
Сибирячка говорит, что в почтовом ящике бабушкиного подъезда в Дзержинском районе она обнаружила рекламу «вечной жизни».
Текст объявления гласит:
«Элексир долголетия (почти бессмертия). Купи вечную жизнь. Возможна рассрочка».
Ниже в объявлении указан адрес паблика ВКонтакте. Елена Власова зашла на него, там было несколько постов о продаже элексира и отзывы клиентов. Однако на момент публикации паблик уже оказался заблокирован.