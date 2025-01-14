В Новосибирске приостановлены автобусные маршруты в Киргизию и Таджикистан

В марте 2020 года все международные автобусные рейсы из Новосибирска были отменены из-за пандемии коронавируса.

Спустя два с небольшим года, маршруты начали восстанавливаться. По информации председателя совета директоров ООО «Автовокзал-Главный», депутата горсовета Новосибирска Андрея Гудовского, практически все допандемийные маршруты восстановлены. Об этом пишет Infopro54.

На данный момент регулярные рейсы выполняются в Казахстан и Узбекистан. Временно отменены маршруты в Таджикистан, но ожидается их запуск в ближайшее время. Также приостановлена продажа билетов на рейсы в Бишкек, так как перевозчик отказался от работы на этом маршруте.

13 января портал «Азия-плюс» сообщил о возобновлении автобусных маршрутов между Новосибирском и Худжандом. Рейсы будут отправляться раз в два дня, время в пути составит более 50 часов.

Первый рейс запланирован на 14 января. Операторами маршрута выступают компании «Сорбон» и «Новосибирскгортранс», однако в реестре Министерства транспорта России рейса Худжант-Новосибирск пока нет.