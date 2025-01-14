В Новосибирске произошел масштабный сбой у интернет-провайдеров

В Новосибирске произошел масштабный сбой в работе интернет-провайдеров и операторов связи. Об этом Сиб.фм сообщил источник.

Как сообщают пользователи, недоступными оказались сети «Сибсети», а также услуги ряда других провайдеров.

Жители города столкнулись с перебоями в доступе к интернету, что затруднило работу и использование онлайн-сервисов. По предварительной информации, проблема затронула значительное число абонентов.

Стоит отметить, что подобные перебои наблюдаются по всей России. Интернет не работает у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2».