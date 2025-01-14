В Новосибирске рассказали о травме хоккеиста ХК «Сибирь» Гордеева

Тренер хоккейного клуба «Сибирь» Вадим Епанчинцев прокомментировал травму игрока команды Фёдора Гордеева.

Хоккеист получил разрыв крестообразных связок во время матча с «Адмиралом» 23 декабря 2024 года.

По словам Епанчинцева, восстановление спортсмена займёт не менее шести месяцев, поэтому в текущем сезоне он, скорее всего, не сможет выйти на лёд.

По данным пресс-службы клуба, спортсмен уезжает в Канаду и будет оперироваться там.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1.