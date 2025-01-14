В Новосибирске вспомнили о громких делах, которые так и остались нераскрытыми

Несколько уголовных дел, потрясших Новосибирск за последние два десятилетия, до сих пор остаются загадкой. Среди них пропажи подростков, убийства и исчезновения, на которые так и не удалось найти ответы.

Одной из самых резонансных историй стало исчезновение 15-летней Наташи Матюхиной в 2010 году. К трагедии могут быть причастны бывшие сотрудники полиции, однако тело девочки не найдено. Судебные заседания до сих пор продолжаются.

Не менее загадочными остаются дела о пропаже студентки Екатерины Завьяловой, чьи останки удалось идентифицировать только спустя 20 лет, и 16-летнего Артура Арутюняна, которого последний раз видели у станции метро.

Подробнее — в материале Сиб.фм.