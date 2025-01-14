69.23% -17.6
69.23% -17.6
сегодня
14 января, 15:17
пробки
3/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 102.7 | eur 104.8
69.23% -17.6
сегодня
14 января, 15:17
пробки
3/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 102.7 | eur 104.8
сегодня 13:20
общество

В Новосибирске вспомнили о громких делах, которые так и остались нераскрытыми

Коллаж: тг-канал BAZA / соцсети / предоставлено Сиб.фм

Несколько уголовных дел, потрясших Новосибирск за последние два десятилетия, до сих пор остаются загадкой. Среди них пропажи подростков, убийства и исчезновения, на которые так и не удалось найти ответы.

Одной из самых резонансных историй стало исчезновение 15-летней Наташи Матюхиной в 2010 году. К трагедии могут быть причастны бывшие сотрудники полиции, однако тело девочки не найдено. Судебные заседания до сих пор продолжаются.

Не менее загадочными остаются дела о пропаже студентки Екатерины Завьяловой, чьи останки удалось идентифицировать только спустя 20 лет, и 16-летнего Артура Арутюняна, которого последний раз видели у станции метро.

Подробнее — в материале Сиб.фм.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Сидоренко
Журналист

Читайте в