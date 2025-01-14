В Новосибирске задержали мошенника, который находится в международном розыске

Беглого мошенника из Казахстана задержали в Новосибирске.

По данным пресс-службы МВД Республики Казахстан, 13 января 2025 года в Новосибирске задержали 24-летнего гражданина Казахстана, подозреваемого в крупном мошенничестве. Задержание было проведено по запросу Интерпола.

Как уточнили в ведомстве, мужчина обвиняется в хищении более 20 миллионов тенге, что составляет около 3,8 миллионов рублей. Преступник работал продавцом техники и предлагал клиентам товары, включая телефоны и аксессуары, после чего похищал их деньги.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области снизилось число кибератак