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общество

В Новосибирской области число самозанятых превысило 273 тыс

Фото: Сиб.фм

В регионе превысило число самозанятых.

В Новосибирской области зарегистрировано более 273 тысяч самозанятых граждан, что составляет 9,7% от населения региона.

За 2024 год статус плательщика налога на профессиональный доход оформили 98 тысяч человек. Об этом сообщили в Управлении ФНС по области для РБК Новосибирск.

По сравнению с 2023 годом число новых регистраций выросло на 8 тысяч, однако число отказавшихся от статуса самозанятых также увеличилось.

Ранее Сиб.фм писал о том, что минздрав Новосибирской области взыскал с группы ГК «ВИС» 86 млн руб

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Валерия Митрохина
Журналист

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