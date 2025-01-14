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общество

В Новосибирской области собираются построить 129 объектов социнфраструктуры

Фото: правительство Новосибирской области

В ближайшие три года в Новосибирской области планируется строительство и ввод в эксплуатацию 129 объектов социальной инфраструктуры.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем личном Telegram-канале. В приоритетном списке — объекты здравоохранения, включая ФАПы, поликлиники и реконструкцию существующих корпусов районных больниц. Всего предполагается строительство более 100 объектов в этой сфере.

Кроме того, продолжится строительство школ, детских садов, культурно-просветительских центров и спортивных комплексов.

В 2025 году запланировано возведение 45 объектов, среди которых 34 — в сфере здравоохранения, пять — в сфере образования, один — дом культуры и два спортивных комплекса.

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Игорь Кириченко
Журналист

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