В Новосибирской области собираются построить 129 объектов социнфраструктуры

В ближайшие три года в Новосибирской области планируется строительство и ввод в эксплуатацию 129 объектов социальной инфраструктуры.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем личном Telegram-канале. В приоритетном списке — объекты здравоохранения, включая ФАПы, поликлиники и реконструкцию существующих корпусов районных больниц. Всего предполагается строительство более 100 объектов в этой сфере.

Кроме того, продолжится строительство школ, детских садов, культурно-просветительских центров и спортивных комплексов.

В 2025 году запланировано возведение 45 объектов, среди которых 34 — в сфере здравоохранения, пять — в сфере образования, один — дом культуры и два спортивных комплекса.