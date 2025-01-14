В Новосибирской области увеличился надой на одну фуражную корову в 2024 году

В сельскохозяйственных предприятиях Новосибирской области в 2024 году увеличился надой на одну фуражную корову.

По данным правительства региона, в сравнении с 2023 годом надой вырос на 307 кг (на 105%) и составил 7065 кг на одну корову. Среднесуточный надой в настоящее время составляет 19,1 кг, что на 1,2 кг больше, чем в прошлом году.

Рост продуктивности молочных коров обусловлен благоприятными погодными условиями зимы и заготовкой необходимого объема кормов.

Также в правительстве напомнили, что предприятия животноводческой отрасли региона могут получать государственную поддержку для частичного покрытия затрат на сельскохозяйственных животных.