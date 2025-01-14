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общество

В Новосибирской области зафиксировали вспышку гриппа

Фото: Сиб.фм

Первые случаи гриппа за январь начали выявлять в регионе.

По данным Роспотребнадзора, жители Новосибирской области стали чаще болеть вирусными инфекциями.

На данный момент в регионе зафиксировали незначительный рост заболеваемости ОРВИ. Чтобы предотвратить заражение вирусом, специалисты советуют соблюдать правила личной гигиены, а также стараться избегать людей, кто уже заражен ОРВИ.

«Придерживайтесь здорового образа жизни, это поможет вашему иммунитету противостоять инфекционным заболеваниям», – также добавили эксперты.

Напомним, что минздрав Новосибирской области дал советы, как сбросить вес после праздников

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Валерия Митрохина
Журналист

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