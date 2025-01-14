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общество

В России обсуждают переход на четырёхдневную рабочую неделю

Фото: сгенерировано нейросетью

Стало известно о возможности перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России.

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил РИА Новости о том, что в России со временем может стать нормой четырёхдневная рабочая неделя.

Он отметил, что внедрение такого режима труда будет зависеть от специфики отрасли и конкретных должностей.

“Я считаю, что со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей — это просто будет сделать невозможно. Это сокращение кто-то должен чем-то компенсировать”, — отметил Ярослав Нилов.

Напомним, что в Новосибирске опубликовали производственный календарь на 2025 год

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Валерия Митрохина
Журналист

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