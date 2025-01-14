Вторая индексация пенсий с 1 февраля-2025 – кто получит повышенное пособие

Разговоры о втором повышении пенсий в России начались на фоне опережающих темпов инфляции. Впервые индексация пособий по старости затронет, в том числе, и работающих пенсионеров.

Сразу оговоримся – речь идёт о страховых пенсиях. В начале наступившего 2025 года они уже подверглись увеличению на прогнозируемый процент инфляции – 7,3 %.

Однако правительство страны решило, что опережающие темпы инфляционных процессов станут поводом для перерасчёта ежемесячных пособий и увеличения пенсий до фактического уровня.

Его размер станет известен не ранее 15 января, когда Росстат обнародует индекс потребительских цен на товары и услуги за истекший 2024 год. В случае если он окажется выше прогнозируемого, то есть перешагнёт за 7,3 %, будет запущена вторая индексация страховых пенсий (задним числом на недостающую сумму).

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, Минтруд уже заявлял, что это может произойти, решение должно быть принято до 1 февраля и оно будет озвучено.

Согласно экспертным прогнозам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафронова, повторное увеличение страховых пенсий может составить порядка 2,3–2,5 % и коснётся всех категорий российских пенсионеров, включая трудоустроенных.

Ранее «Сиб.фм» рассказывал, как Президент РФ потребовал пересчитать пенсии в феврале 2025.