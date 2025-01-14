Взрыв в Томске, ДТП с девушкой и подозрение во взятке: главные новости Новосибирска и Сибири за 13-14 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области и Сибири за понедельник и вторник, 13 и 14 января.

Во вторник, 14 января, в Томском районе, недалеко от села Сухоречье, произошел взрыв в карьере. В результате происшествия погибли двое человек.

Сегодня утром, 14 января, в Новосибирске возле остановки «Северо-Чемской жилмассив» водитель автомобиля Mitsubishi сбил девушку на пешеходном переходе.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело против заместителя руководителя налоговой инспекции и двух жительниц региона. По данным пресс-службы Следственного комитета России по Новосибирской области, фигуранты дела обвиняются в получении взятки и посредничестве в ее передаче.

Уроженец Новосибирска Павел Сорокин восемь лет назад эмигрировал в Америку. Он живет в штате Калифорния и работает в IT-компании. В январе этого года сибиряк стал свидетелем крупного пожара, бушующего в Лос-Анджелесе, и поделился кадрами с редакцией Сиб.фм. По его словам, лесные пожары начались 7 числа.

По данным пресс-службы МВД Республики Казахстан, 13 января 2025 года в Новосибирске задержали 24-летнего гражданина Казахстана, подозреваемого в крупном мошенничестве. Задержание было проведено по запросу Интерпола.

13 января на перекрёстке улиц Писарева и Красного проспекта в Новосибирске произошло крупное ДТП. Столкнулись три автомобиля: Mercedes, Renault и Opel. От удара части машин разлетелись на десятки метров.