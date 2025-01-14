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общество

За 33 млн руб продают объект культурного наследия в Новосибирске

Фото: сайт объявлений

В Новосибирске выставили на продажу объект культурного наследия за 33 миллиона рублей.

В Новосибирске выставлен на продажу дом Д. Е. Барабанова, являющийся объектом культурного наследия и построенный в 1907-1908 годах.

Цена здания составляет 33 миллиона рублей. Согласно объявлению, в доме предусмотрена парковка на десять автомобилей, а все необходимые коммуникации подключены к центральным сетям.

Сейчас объект сдан в аренду на длительный срок.

Напомним, что в Новосибирске продают коттедж за 2 млрд рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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