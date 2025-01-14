Заместитель руководителя налоговой инспекции обвиняется в получении взятки в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело против заместителя руководителя налоговой инспекции и двух жительниц региона.

По данным пресс-службы Следственного комитета России по Новосибирской области, фигуранты дела обвиняются в получении взятки и посредничестве в ее передаче.

Как уточняет ведомство, в декабре 2024 года заместитель инспекции получила крупную сумму денег от учредителей ООО за услуги по снижению налоговых доначислений и фальсификации результатов проверок.

В результате заместителю руководителя налоговой инспекции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оба посредника находятся под подпиской о невыезде.

Сейчас продолжаются следственные действия.