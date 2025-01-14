Завершено строительство долгостроя на улице Титова в Новосибирске – сообщил мэр Максим Кудрявцев

В Новосибирске 13 января введен в эксплуатацию дом № 6 на ул. Титова, 253. Строительство 16-этажного дома удалось завершить в рамках работы по восстановлению прав граждан, нарушенных недобросовестными застройщиками жилых домов, – заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Благодаря поддержке регионального правительства и участию мэрии Новосибирска удалось завершить строительство дома № 6 на улице Титова, 253. Вчера подписали разрешение на ввод в эксплуатацию», – отметил мэр Кудрявцев.

Дом по адресу: ул. Титова, 253 входит в состав жилого комплекса «Любимый». В 2021 году застройщик обанкротился, оставив недостроенными два дома – № 6 и № 7. В 2024 году строительство шестого дома завершила группа компаний «Первый строительный фонд», и сегодня владельцы 96 квартир уже готовятся к новоселью.

Определена и судьба дома № 7. Для завершения его строительства гражданами – участниками строительства дома создан жилищно-строительный кооператив. Строительство планируется завершить за счет средств участников масштабных инвестиционных проектов.