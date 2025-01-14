Жители Новосибирской области обеспокоены появившимся смогом

В Карасуке жителей возмутил смог.

Вчера вечером, 13 января 2025 года, на улицах Карасука в Новосибирской области появился плотный смог с запахом гари, что вызвало беспокойство у местных жителей. Об этом сообщил портал VN.ru.

По информации администрации, причиной могли стать дым от печей в частных домах и низкая температура воздуха, препятствующая его рассеиванию. Специалисты также заверили, что угрозы для жизни и здоровья населения нет.

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