Жителям Новосибирска рассказали, что можно и нельзя делать на Обрезание Господне 14 января

14 января православные христиане празднуют Обрезание Господне и вспоминают святителя Василия Великого.

Этот праздник связан с евангельским событием, когда на восьмой день после Рождества Иисусу Христу было сделано обрезание и дано имя. Впоследствии этот обряд был заменен на Таинство крещения, при котором христиане получают имя. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Святитель Василий Великий, почитаемый в этот день, был одним из крупнейших богословов IV века. Его память отмечается во всем христианском мире. В народной традиции 14 января называют Васильевым днем или свиным праздником, так как святителя считали покровителем свиней.

Также на 14 января приходятся Рождественские святки, период, когда пост завершился, и на праздничных столах появлялись мясные блюда, в том числе поросята. Перед трапезой обязательно читали молитву. Считается, что утреннее умывание водой из ручья или колодца в этот день приносило здоровье.

Согласно народным приметам, в этот день не рекомендовалось лениться или долго спать, чтобы в течение года не остаться без дела.