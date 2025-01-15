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вчера 23:55
общество

Минпромторг потребовал от покупателя новосибирского «Сибэлектротерм» сохранить машиностроительный профиль

Фото: Pexels.com

Имущество «Сибэлектротерм» оценивается более чем в 1,7 млрд рублей.

Министерство промышленности и торговли РФ потребовало от потенциального покупателя имущества завода «Сибэлектротерм» сохранить машиностроительный профиль предприятия. Эта информация была размещена на сайте Федресурс.

Имущество завода, включая производственные мощности и земельный участок, оценивается более чем в 1,7 млрд рублей и было выставлено на продажу в декабре 2024 года.

Завод, ранее являвшийся крупнейшим производителем оборудования для электрометаллургии за Уралом, был признан банкротом в сентябре 2017 года. На момент банкротства долг предприятия составлял 1,4 млрд рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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