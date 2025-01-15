На катке стадиона «Спартак» отмечено рекордное число посетителей

Более 12 тысяч человек посетили каток стадиона «Спартак» (56,34 % акций принадлежит РАТМ Холдингу) в период новогодних каникул. Цифра стала самой большой за последние десять лет.

Посетители приходят самые разные: школьники, студенты, взрослые, родители с детьми, пенсионеры, а также встречаются фигуристы-любители.

«Всегда хожу зимой на каток «Спартак», потому что он большой и просторный, есть возможность разогнаться и потренироваться. В этом году также радует новая иллюминация», – поделилась редактор книжного издательства, фигурист-любитель Яна Доля.

Отвечая на вопрос, почему выбрали этот каток, посетители также отмечают удобное месторасположение в центре города, хорошее ледовое покрытие, возможность перекусить в новом современном кафе или согреться горячим чаем прямо на льду.