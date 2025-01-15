Народные приметы 15 января: что можно и нельзя делать

15 января по народному календарю отмечается Сильвестров день, Куриный праздник, а также день памяти Серафима.

Сильвестров день считался куриным праздником. В народных поверьях говорилось, что в этот день семилетний петух черного цвета откладывает яйцо в навозе, из которого 4 июня вылупляется змей Василиск. Согласно русской мифологии, Василиск — это крылатый змей с птичьим клювом и двумя хоботами, который обитает в неприступных горах и никогда не садится на землю.

Крестьяне оберегали курятники, окуривая их для защиты. Также в этот день молились Серафиму Саровскому об избавлении от болезней ног, заказывая молебен и читая специальную молитву.

Согласно народным традициям, 15 января нельзя подстригаться, так как это может привести к облысению или замедлению роста волос. Не рекомендуется поднимать с земли куриное перо, чтобы не лишиться счастья, и делать уборку, чтобы не потревожить домового, который может начать вредить хозяевам. Также не стоит выбрасывать крошки со стола, их следует отдать животным для обеспечения достатка в доме. Нельзя рассказывать о хороших снах, чтобы не сглазить себя, и пить спиртные напитки, так как это может привести к болезням в течение года.