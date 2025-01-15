Новосибирский диетолог высказался против запрета фастфуда для детей

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил обращения председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы Вячеславу Володину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением запретить продажу фастфуда детям и подросткам.

По его мнению, такая мера способствует оздоровлению нации, так как пищевые привычки формируются в раннем возрасте. Об этом пишет Infopro54.

Однако кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Ходыкина выразила сомнения в эффективности этого шага. Она отметила, что запрет может вызвать протест у молодежи и что правильные пищевые привычки должны формироваться в семье и школе.

Согласно данным аналитиков, в прошлом году клиенты Сбера в полтора раза чаще использовали кредитные карты для оплаты в заведениях общественного питания, около 70% транзакций пришлось на фастфуд. В Новосибирске в данный момент действует 1979 предприятий питания, относящихся к этому сегменту.