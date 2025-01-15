Новосибирцы стали одними из самых активных участников Всероссийской акции «Российский Детский Дед Мороз»

Завершилась Всероссийская акция Движения Первых «Российский Детский Дед Мороз», и Новосибирская область вошла в ТОП-10 регионов по активности участия.

Акция завершилась, принеся новогоднее настроение людям по всей стране. Более 217 тысяч детей, участников Движения Первых поздравили свыше 275 тысяч взрослых, которые встречали праздники на рабочих местах. С 30 ноября по 14 января по всей России прошло более 50 тысяч мастер-классов по изготовлению новогодних подарков и открыток, которые впоследствии отправились к своим получателям.

Ребята в костюмах Деда Мороза и Снегурочки приходили на работу к врачам, машинистам, пилотам, спасателям, сотрудникам МВД, фармацевтам и многим другим, чтобы подарить им частичку новогоднего волшебства.

Юные Деды Морозы и Снегурочки вручали взрослым подарки, сделанные своими руками, читали стихи и пели новогодние песни. В благодарность взрослые проводили для ребят экскурсии по предприятиям и офисам компаний, рассказывали о своих профессиональных обязанностях и делились историями о работе в праздничные дни.

Новосибирская область стала одним из регионов, которые наиболее активно включились в акцию. Более 21 000 юных новосибирцев поздравили врачей, полицейских, железнодорожников и сотрудников авиакомпаний, продавцов, работников почты и МЧС, работников сферы промышленности, питания и других. В регионе состоялось 1400 мастер-классов, на которых ребята сделали подарки для более 10500 взрослых, которые провели праздники на рабочем месте.

В числе регионов-лидеров оказались также Москва, Московская, Ростовская, Челябинская, Оренбургская, Омская области, Удмуртская Республика, Забайкальский и Алтайский края.

«Акция Движения Первых «Российский детский Дед Мороз» собрала в этом году рекордные 670 тысяч участников. Наши ребята поздравили с зимними праздниками представителей тех профессий, кто трудился в новогодние выходные. Это врачи и военнослужащие, спасатели и пожарные, работники коммунальных служб и курьеры. Для нас было особой честью поддержать волонтёров, которые ликвидируют последствия экологического бедствия на Черноморском побережье. Их самоотверженный труд — лучший пример служения обществу и будущему страны. Такие акции воспитывают в ребятах уважение к людям труда, профессиям и общественно значимой деятельности. Они помогают объединить наше общество, помогают стать единой семьёй, где ценят вклад каждого в общее дело развития страны», – отметил председатель правления Движения Первых, Герой России Артур Орлов.

«В канун Нового года военнослужащие ПВО с радостью приняли подарки от детей – участников Движения Первых. В эти новогодние праздники расчёт противовоздушной обороны дежурил, защищая мирное небо нашей страны. Командование и личный состав благодарят команду Движения Первых за создание настоящего новогоднего настроения. Такие проекты способствуют военно-патриотическому воспитанию молодёжи и прививают высокие моральные ценности», – сказал командир расчёта ПВО Дмитрий.

Самый юный Дед Мороз вручал подарки в Сахалинской, а самая юная Снегурочка – в Кемеровской области. Ребятам исполнилось всего по 3 года.

В Архангельской, Мурманской, Нижегородской, Воронежской и Тверской областях юные Дед Мороз и Снегурочка поздравили военнослужащих и участников СВО. В Вологодской области ребята подарили подарки работникам металлургического комбината и ознакомились с производством. Ребята из Пермского края поздравляли ветеранов труда и оказали им посильную помощь по хозяйству.

В Костромской области поздравления от Первых принимала российская Снегурочка и её волшебные помощники, которые в новогодние праздники сами поздравляют всех вокруг. Дед Мороз из своей усадьбы в Великом Устюге обратился к ребятам и поблагодарил их за участие в акции в видеообращении.

«От всего сердца я благодарю вас за участие в акции! Ваша доброта, щедрость, любовь к новогодним традициям поразили меня и наполнили сердце радостью», – обратился к ребятам Дед Мороз.

Ежегодная акция впервые прошла в декабре 2022 года. Она направлена на популяризацию социально-значимых профессий и специальностей. Дети получают возможность совершить добрый поступок для людей старшего поколения и учатся уважительно относиться к труду и профессиональному долгу. За это время в акции приняли участие почти 1,5 млн жителей России.

Акция стала знаком признательности тем, кто трудится, обеспечивая безопасность, комфорт и мирную жизнь граждан, даже в праздничные дни. Этот масштабный проект способствует укреплению традиционных ценностей, межпоколенческих связей, развитию творческих способностей и формирует чувство сопричастности к общему делу, оставляя теплые воспоминания у всех участников, помогает каждому понять, что общественно полезная деятельность, помощь людям, служение обществу – это личная миссия каждого гражданина России.